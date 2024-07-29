MasterChef'te yedekler belli oluyor! 29 Temmuz MasterChef yedekler kim oldu?
MasterChef'te üçüncü grupta yedekler belli oluyor. Ana kadroya giren 15. isim Nigar olurken, MasterChef Türkiye yeni bölümünde kadroya yedeklerden dahil olacak isimler, şeflerin değerlendirmesi sonucunda bu akşam belli olacak. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan fesleğen kullanarak yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. En başarılı yemeği yapan yarışmacılar MasterChef ana kadrosuna yedeklerden dahil olacak. İşte 29 Temmuz 2024 Pazartesi MasterChef ana kadrosu ve yedekler...
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MasterChef'te heyecan katlanarak devam ediyor. Üçüncü grupta yer alan yarışmacılar ana kadroya yedeklerden dahil olmak adına tezgah başına geçiyor. Birbirinden lezzetli yemeklerin yapıldığı programda ana kadroya yedeklerden girecek olan yarışmacılar merak konusu oldu. Peki, "MasterChef kim kazandı? 29 Temmuz MasterChef yedekler kim oldu, yedeklere kim seçildi?" İşte MasterChef yedek yarışmacılar...
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MASTERCHEF TÜRKİYE KADROSUNA YEDEKLERDEN KİM GİRDİ?
MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren 15 yarışmacı belli oldu. Yedek yarışmacıların belli olacağı ilk etapta şefler yarışmacılardan fesleğenden yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi.
Şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda Erim ve Ensar ana kadroya yedeklerden dahil olan yarışmacılar oldu.
İkinci etabın konsepti ise 'Elbasan Tava' oldu.
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MASTERCHEF 15. YARIŞMACI KİM OLDU?
MasterChef'te 15. önlüğün sahibi Nigar oldu.
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MASTERCHEF 14. YARIŞMACI KİM OLDU?
Şeflerin değerlendirmesi sonucunda en iyi yemeği yapan Ezgi ana kadroya 14. yarışmacı olarak girerek önlüğün sahibi oldu.
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MASTERCHEF ANA KADRODA KİMLER VAR?
Zeynep
Hakan
Onur
Ümmühan
Deniz
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Çağlar
Serhat
Alper
Ayşe
Beril
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Semih
Eda
Muratcan
Ezgi
Nigar
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MASTERCHEF'TE ANA KADROYA YEDEKLERDEN KİMLER GİRDİ?
Bera
Huriye
Bartu
Şeyhmus
Şirin
Yudum
Enes
Akın