MasterChef'te heyecan katlanarak devam ediyor. Üçüncü grupta yer alan yarışmacılar ana kadroya yedeklerden dahil olmak adına tezgah başına geçiyor. Birbirinden lezzetli yemeklerin yapıldığı programda ana kadroya yedeklerden girecek olan yarışmacılar merak konusu oldu. Peki, "MasterChef kim kazandı? 29 Temmuz MasterChef yedekler kim oldu, yedeklere kim seçildi?" İşte MasterChef yedek yarışmacılar...