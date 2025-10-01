MasterChef'te dokunulmazlık heyecanı! MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı?
MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için kıyasıya mücadele sürüyor. Yarışmcılar "Güveç" teması ile birbirinden lezzetli sunumlar yapıyor. Bu kapsamda, bir takım dokunulmazlığın sahibi olacak. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliğini paylaştığı yarışmada dokunulmazlığı kazanan takım sorgulanmaya başlandı. Peki, 1 Ekim Çarşamba dokunulmazlığı kim aldı? İşte MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?
Dokunulmazlık oyunu kazananı açıklandığında haberimize eklenecektir.
MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?
Masterchef Türkiye'de ödül oyununu Kırmızı Takım kazandı.
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Deniz
Furkan
MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?
Mavi Takım:
Sezer (Kaptan)
Çağatay
Özkan
Sümeyye
Ayla
Muratcan
İhsan
Eylül
Çağlar
Nisa
Kırmızı Takım:
Barış (Kaptan)
Furkan
Hakan
Gizem
Mert
Cansu
Onur
Aslı
Ayten
Deniz
MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?
Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda MasterChef'te elenen son yarışmacı Meryem oldu.