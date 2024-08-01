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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim kazandı? 1 Ağustos 2024 MasterChef 18. yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi ve önlüğü hangi yarışmacı aldı?

        Son 3 önlük! MasterChef kim kazandı, 18. yarışmacı kim oldu?

        MasterChef'te son 3 önlük! Ana kadroya girme mücadelesi için heyecan sürüyor. Kıyasıya mücadele ve lezzetli yemekleri ile şefleri etkilemeye çalışan yarışmacılar, önlük için yarışıyor. MasterChef'in yeni bölümünde şefler yarışmacılardan ilk etapta tarte tatin yapmalarını istedi. İşte 1 Ağustos 2024 MasterChef serüvenine devam eden yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2024 - 19:15 Güncelleme: 01.08.2024 - 19:18
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        • 1

          MasterChef'te 18. yarışmacı bugün netlik kazandı. MasterChef Türkiye'de 1 Ağustos Perşembe akşamı yarışmacılar tarte tatin ile şefleri etkilemeye çalışıyor. Ana kadroya alınacak kişi sayısının azalmasıyla heyecan artarken "Ana kadroya giren 18. isim kim oldu?" sorusu yanıtını arıyor. Peki, MasterChef kim kazandı? MasterChef 18. önlüğün sahibi kim oldu? İşte 1 Ağustos Perşembe akşamı MasterChef'te yaşananlar...

        • 2

          MASTERCHEF 18. YARIŞMACI KİM OLDU?

          Açıklandığında haberimize eklenecektir.

        • 3

          MASTERCHEF 17. YARIŞMACI KİM OLDU?

          İkinci etabın konusu ise biryani oldu. Şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, Emre ana kadroya giren 17. yarışmacı olarak önlüğün sahibi oldu.

          MASTERCHEF 16. YARIŞMACI KİM OLDU?

          Şefler tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından Beyza 16. önlüğün sahibi oldu.

          MASTERCHEF 15. YARIŞMACI KİM OLDU?

          MasterChef'te 15. önlüğün sahibi Nigar oldu.

        • 4

          MASTERCHEF 14. YARIŞMACI KİM OLDU?

          Şeflerin değerlendirmesi sonucunda en iyi yemeği yapan Ezgi ana kadroya 14. yarışmacı olarak girerek önlüğün sahibi oldu.

          MASTERCHEF 13. YARIŞMACI KİM OLDU?

          MasterChef'te 13. önlüğün sahibi Muratcan oldu.

        • 5

          MASTERCHEF 12. ÖNLÜĞÜ KİM KAZANDI?

          Şefler tarafından yapılan değerlendirmenin ardından, iki etaplı finalin sonunda en başarılı tabağın sahibi Eda 12. önlüğün sahibi oldu.

        • 6

          MASTERCHEF ANA KADRODA KİMLER VAR?

          Zeynep

          Hakan

          Onur

          Ümmühan

          Deniz

        • 7

          Çağlar

          Serhat

          Alper

          Ayşe

          Beril

          Semih

          Eda

          Muratcan

          Ezgi

          Nigar

          Beyza

          Emre

        • 8

          MASTERCHEF'TE ANA KADROYA YEDEKLERDEN KİMLER GİRDİ?

          Bera

          Huriye

          Bartu

          Şeyhmus

          Şirin

          Yudum

          Enes

          Akın

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