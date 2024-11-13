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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim, hangi takım kazandı? 13 Kasım 2024 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

        MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

        MasterChef haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 13 Kasım Çarşamba günü MasterChef'te dünyadan cevizli yemekler konsepti gündeme geldi. Kimin hangi yemeği yapacağını ise kaptanlar belirledi. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, oyunu kazanan takım açıklandı mı? İşte MasterChef 13 Kasım Çarşamba dokunulmazlık oyunu kazananı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2024 - 18:20 Güncelleme: 13.11.2024 - 18:20
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        • 1

          MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Mavi ve Kırmızı takım arasındaki rekabet dikkat çekerken haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan uluslararası ceviz yemekleri konsepti ile lezzetli yemekler hazırlamalarını istedi. Peki, 13 Kasım Çarşamba dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte MasterChef'te yaşanan gelişmeler...

        • 2

          13 KASIM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          Kazanan açıklandığında haberimize eklenecektir.

        • 3

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

          MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan Kırmızı Takım oldu. Bireysel dokunulmazlığı ise Kerem kazandı.

        • 4

          MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          Kaptanlık oyununu kazanarak Mavı Takım kaptanlığını alan isim Semih oldu. Karşı takıma ise Erim kaptan olarak seçildi.

        • 5

          MAVİ TAKIM NASIL OLDU?

          Semih (Kaptan)

          Onur

          Kerem

          Eda

          Şirin

          Muratcan

        • 6

          KIRMIZI TAKIM NASIL OLDU?

          Erim (Kaptan)

          Ezgi

          Beyza

          Alper

          Emre

          Kaan

        • 7

          MASTERCHEF KİM ELENDİ?

          MasterChef'te elenen isim Nigar oldu.

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