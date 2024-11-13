MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
MasterChef haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 13 Kasım Çarşamba günü MasterChef'te dünyadan cevizli yemekler konsepti gündeme geldi. Kimin hangi yemeği yapacağını ise kaptanlar belirledi. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, oyunu kazanan takım açıklandı mı? İşte MasterChef 13 Kasım Çarşamba dokunulmazlık oyunu kazananı...
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MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Mavi ve Kırmızı takım arasındaki rekabet dikkat çekerken haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan uluslararası ceviz yemekleri konsepti ile lezzetli yemekler hazırlamalarını istedi. Peki, 13 Kasım Çarşamba dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte MasterChef'te yaşanan gelişmeler...
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13 KASIM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Kazanan açıklandığında haberimize eklenecektir.
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan Kırmızı Takım oldu. Bireysel dokunulmazlığı ise Kerem kazandı.
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MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Kaptanlık oyununu kazanarak Mavı Takım kaptanlığını alan isim Semih oldu. Karşı takıma ise Erim kaptan olarak seçildi.
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MAVİ TAKIM NASIL OLDU?
Semih (Kaptan)
Onur
Kerem
Eda
Şirin
Muratcan
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KIRMIZI TAKIM NASIL OLDU?
Erim (Kaptan)
Ezgi
Beyza
Alper
Emre
Kaan
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MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef'te elenen isim Nigar oldu.