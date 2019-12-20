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MasterChef kim elendi, kim gitti? sorusu yarışmanın izleyicileri tarafından merak konusu oldu. MasterChef'te heyecan dolu anlar yaşandı. O Ses Türkiye ekibi ile MasterChef yarışmacıları ödül oyunu için mücadele etti. Ardından elemeye kalan Ekin, Alican ve Batuhan verilen yemeği en iyi şekilde çıkarmak için ter döktü. İşte MasterChef son bölümünde yaşananlar...
MASTERCHEF KİM ELENDİ? KİM GİTTİ?
MasterChef'te bu akşam eleme yemeği olarak Somer Şef'in perde pilavı yapıldı. Tart hamuru kıvamında olan ve oldukça zor olan yemek yarışmacıları zorladı. En başarılı yemeği Ekin yaptı ve elemeden kurtulan ilk isim oldu. İkincisi isim ise Alican oldu. Bu akşam elenen yarışmacı ise Batuhan oldu.
MASTERCHEF BATUHAN KİMDİR?
2015 Le Cordon Bleu İstanbul'da Diplome de Cuisine eğitimini tamamladıktan sonra İzmir Alaçatı'da Atelier-Kemal Demirasal'da 6 ay çalıştı ve İstanbul Alancha restauranta geçiş yaptı. Yaklaşık 3 yıldır İstanbul Alancha restaurantında çalışıyor. Aynı zamanda son 2 senedir Alancha'nın üst katında bulunan House of Brothers kulübünde şeflik yapıyor. Deniz kıyısında doğup büyüdüğü için deniz ürünlerini fazla tercih ediyor. Yemek pişirirken taze ve yerel ürünler kullanmayı seviyor. Bir süre daha Türkiye'de ve dünyada gezmek ve yerel lezzetler keşfetmek istiyor.
MASTERCHEF'TE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'nin 72. bölümünde hem izleyenleri hem de yarışmacıları şaşırtan bir sürpriz yapıldı. MasterChef yarışmacıları ile O Ses Türkiye ekibi yarıştı. Beyazıt Öztürk'ün kaptanlık yaptığı ödül oyununda Acun Ilıcalı'nın tatlı ile ile mücadelesi eğlenceli anlar yaşattı. MasterChef yarışmacıları ile tek elle menü çıkarmaya çalıştı. Yarışmayı kazanan ise Kırmızı takım oldu. Acun Ilıcalı da finale kalan 5 yarışmacıyı ödül olarak Survivor'a götüreceğinin sözünü verdi.
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