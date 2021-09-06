MasterChef Türkiye'nin son bölümünde eleme gecesi heyecanı yaşandı. Hafta boyunca düzenlenen yarışmaların sonucunda elenen isim belli oluyor...

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Mehmet, Danilo ve Somer şeften oluşan MasterChef jürisi, elemeye kalan yarışmacılardan ceviz ile yaratıcılık tabağı çıkarmalarını istedi. Yarışmacılar en iyi olmak ve bu hafta veda eden olmamak için yarıştı.

Yaratıcılık turunda birinci olan Emre, ikinci seçilen isim Safanur, üçüncü Dilara oldu. Hamza, Hasan ve Fatma arasında eleme oyunu oynanıyor. Yarışmacılar Mehmet Şef'in Armudiye isimli imza yemeğini yapıyor.

Mehmet Şef'in tabağını en iyi yapan Hasan oldu. Ancak henüz elenen isim netleşmedi.

5 EYLÜL MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

Kaybedilen oyunun ardından eleme potasına giden yarışmacılar: Safanur, Hamza, Dilara, Hasan, Fatma, Emre