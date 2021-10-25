MasterChef Türkiye 2021'in yeni bölümünde eleme gecesi heyecanı yaşandı. Heyecan dolu mücadelelerin sonunda şefler yarışmacıların tabaklarını tattı ve en başarısız tabağı yapan isim yarışmaya veda etti. Peki, MasterChef’te kim elendi? İşte 24 Ekim MasterChef 2021’de yarışmadan elenen isim...

SON DAKİKA: MASTERCHEF KİM ELENDİ?

24 Ekim 2021 Pazar günleri TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 yarışması son bölümde kritik eleme gecesi heyecanı yaşandı. Hafta boyunca oynanan eleme adayı oyunları sonucunda potaya giren Hasan, Sergen, Dilara, Emre, Pelin ve Rabia, bu hafta veda eden isim olmamak için Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilen ürünleri en başarılı yapmak için tezgah başında mücadele verdi.

Eleme potasındaki yarışmacılar için mücadele Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilen ayva ana ürünüyle yapılması istenen yaratıcılık yemeği oyunuyla başladı. 6 eleme adayı en başarılı ve yaratıcı yemeği hazırlamak için kritik eleme gecesinde hünerlerini göstermek için tezgah başına geçti.

MASTERCHEF ELEME POTASINDAN KİMLER ÇIKTI?

Kritik eleme gecesinde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde oynanan ilk eleme oyununda potada yer alan yarışmacılar arasından Hasan, Sergen, Dilara eleme potasından çıkan isimler oldu ve MasterChef 2021'de 1 hafta daha yarışmaya hak kazandı.

MASTERCHEF ELENEN İSİM

Kritik eleme gecesinde ilk eleme oyununda başarılı olamayan Emre, Pelin ve Rabia, 2. eleme oyununda başarılı olabilmek için bir kez daha tezgah başına geçerek Somer Şef'in imza tabağı kadayıflı karidese en yakın tabağı hazırlamak için kıran kırana bir mücadele verdi. Verilen süre sonunda en başarısız tabağı hazırlayan yarışmacı elenerek yarışmaya veda etti. Emre ve Pelin daha iyi tabaklar çıkararak bir hafta daha yarışmada kalmayı garantilediler. Buna göre Rabia elenen isim oldu.