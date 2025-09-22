MasterChef'te kaptanlık oyunu için bekleyiş başladı. Bilindiği üzere eleme gecesinde İrem yarışmaya veda ederken, Aslı yedeklerden ana kadroya dahil olan isim olmuştu. MasterChef'in yeni bölümünde ise, takım kaptanları mavi ve kırmızı takım yarışmacılarını seçerek, yeni haftanın takımlarını belirleyecek. Peki, "MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 22 Eylül Pazartesi MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oluştu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...