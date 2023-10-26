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        Haberler Yaşam MasterChef ıslak hamburger tarifi! Evde ıslak hamburger nasıl yapılır?

        7'den 70'e herkesin sevdiği ıslak hamburger tarifi! Evde ıslak hamburger nasıl yapılır?

        TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Allstar yarışmasında geçtiğimiz akşam düellolar yapıldı. Şefler yarışmacılara değişik hamburger tarifleri verdi. Bu tariflerden biri de ıslak hamburger oldu. Peki, evde ıslak hamburger nasıl yapılır? İşte tarifi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2023 - 09:31 Güncelleme: 26.10.2023 - 09:31
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          TV8 ekranlarında yayınlanan ve jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun olduğu MasterChef All Star yarışmasında dün akşam ıslak hamburger yapıldı. Konuyla ilgili merak edilen: "Islak hamburger nasıl yapılır? Evde ıslak hamburger tarifi nedir?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          ISLAK HAMBURGER MALZEMELERİ NELER?

          500 gram kıyma

          1 yumurta

          1 soğan

          1 tutam maydanoz

          Tuz

          Karabiber

          Galeta unu

          Hamburger ekmeği

          SOSU İÇİN;

          5 domates

          3 diş sarımsak

          3 çorba kaşığı ketçap

          1 çorba kaşığı salça

          Sıvıyağ Tuz

          Karabiber

        • 3

          ISLAK HAMBURGER NASIL YAPILIR?

          İlk olarak köfteyi yapmak için 500 gr. kıyma, 1 yumurta, 1 rendelenmiş soğan, maydanoz, tuz, karabiber ve 1 avuçtan biraz fazla olacak şekilde galeta unu ekleyerek karıştırın.

          Hamburger köftesi şeklini oluşturun ve tavada köfteleri pişirin.

          Sos için, 5 adet domatesi küp olarak kesin, üzerine 3 diş sarımsak 2 kaşık ketçap, 1 çorba kaşığı domates salçası, tuz ve karabiber ilave edip, sosu parçalayıcıdan geçirin. Tavaya sıvıyağı alın ve ısıtın. Ardından domatesli sosu ilave edin ve kaynamaya bırakın.

          Hamburger ekmeğini ister kendiniz yapın ister hazır kullanın fark etmiyor. Ekmeği ikiye kesin ve domatesli sosa batırın.

          Ekmeklerin içine köfteleri koyun ve hamburgerleri köfteleri pişirdiğiniz tavaya yağlı kağıt ile yerleştirin.

          Tavanın kapağını kapatın ve ekmekler yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin. Afiyet olsun.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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