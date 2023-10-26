7'den 70'e herkesin sevdiği ıslak hamburger tarifi! Evde ıslak hamburger nasıl yapılır?
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Allstar yarışmasında geçtiğimiz akşam düellolar yapıldı. Şefler yarışmacılara değişik hamburger tarifleri verdi. Bu tariflerden biri de ıslak hamburger oldu. Peki, evde ıslak hamburger nasıl yapılır? İşte tarifi!
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TV8 ekranlarında yayınlanan ve jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun olduğu MasterChef All Star yarışmasında dün akşam ıslak hamburger yapıldı. Konuyla ilgili merak edilen: "Islak hamburger nasıl yapılır? Evde ıslak hamburger tarifi nedir?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.
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ISLAK HAMBURGER MALZEMELERİ NELER?
500 gram kıyma
1 yumurta
1 soğan
1 tutam maydanoz
Tuz
Karabiber
Galeta unu
Hamburger ekmeği
SOSU İÇİN;
5 domates
3 diş sarımsak
3 çorba kaşığı ketçap
1 çorba kaşığı salça
Sıvıyağ Tuz
Karabiber
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ISLAK HAMBURGER NASIL YAPILIR?
İlk olarak köfteyi yapmak için 500 gr. kıyma, 1 yumurta, 1 rendelenmiş soğan, maydanoz, tuz, karabiber ve 1 avuçtan biraz fazla olacak şekilde galeta unu ekleyerek karıştırın.
Hamburger köftesi şeklini oluşturun ve tavada köfteleri pişirin.
Sos için, 5 adet domatesi küp olarak kesin, üzerine 3 diş sarımsak 2 kaşık ketçap, 1 çorba kaşığı domates salçası, tuz ve karabiber ilave edip, sosu parçalayıcıdan geçirin. Tavaya sıvıyağı alın ve ısıtın. Ardından domatesli sosu ilave edin ve kaynamaya bırakın.
Hamburger ekmeğini ister kendiniz yapın ister hazır kullanın fark etmiyor. Ekmeği ikiye kesin ve domatesli sosa batırın.
Ekmeklerin içine köfteleri koyun ve hamburgerleri köfteleri pişirdiğiniz tavaya yağlı kağıt ile yerleştirin.
Tavanın kapağını kapatın ve ekmekler yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin. Afiyet olsun.
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