MasterChef ikinci eleme adayı kim oldu? MasterChef potaya kim gitti? soruları yarışmanın izleyicileri tarafından soruluyor. Rekabetin oldukça yüksek olduğu Masterchef'te artık eleme adayları 3 gün de belli olacak ve yarışmalarda en kötü tabağı çıkaran yarışmacı eleme potasına girecek. İşte MasterChef 60. son bölümde yaşananlar...

MASTERCHEF İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te bu akşam tüm yarışmacıların girdiği eleme adayı belirleme oyununda Danillo Şef'in kış tüneli yemeği yapıldı. Yine yarışamcıların kıyasıya mücadelesine sahne olan yemeği en iyi Batuhan yaptı. Ardından da Cemre, Ekin, Güzide ve Alican potaya girme tehlikesini atlattı. Geriye yemekte malzemesi eksik olan Yasin ve Rıfat kaldı. Ve şefler ilk eleme adayını YASİN olarak açıkladı.

MASTERCHEF İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 60. bölümde oynanan eleme düellosunda Batuhan ile Cemre karşı karşıya geldi. İkili Mehmet Şef'in hazırladığı yemeğe en yakın tabağı hazırlamak için mücadele etti. Oyunun sonunda şefler eleme potasına Cemre'yi yolladı.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te bu akşamki dokunulmazlık oyununda Mavi ve Kırmızı takım 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için Üsküdar'da tüm vatandaşlara hizmet veren rehabilite merkezinde 11 engelli bireye yemek yaptı. Ancak oylamada beklenmeyen bir şey yaşandı. Tadımlara bakan misafirlerden birisi her iki takıma da oy kullandığı için oylar eşit çıktı. Bu durumda şefler herkesin eleme adayını belirleyecek oyuna katılmasına karar verdi.

MATERCHEF ELEME SİSTEMİ DEĞİŞTİ

MasterChef'te eleme sistemi bu haftadan itibaren değişti. Artık eleme konseyi yapılmayacak yani oylama olmayacak. Her gün bir takım oyunu oynanacak. Daha sonra kaybeden takım bireysel olarak bir oyun daha oynayacak. En kötü tabağı çıkaran yarışmacı eleme potasına girecek. Bu şekilde haftada 3 defa oynanacak oyunların sonunda belirlenecek 3 eleme adayı eleme oyunu oynayacak.