MasterChef finalisti Hasan hakkında merak edilenler

MasterChef Hasan Biltekin kimdir? MasterChef Hasan nereli, kaç yaşında ve nerede çalışıyor? MasterChef Hasan Biltekin sevgilisi kim? MasterChef Hasan hakkında

MasterChef Türkiye 2021'de şampiyonluk yarışı hız kesmedend evam ederken yarışmanın takipçileri final oyunlarına kalan iki isimden biri olan MasterChef Hasan'ın hayatını araştırıyor. Sempatik tavırlarıyla ilk günden beri yarışmanın takipçileri tarafından severek takip edilen Hasan Biltekin'in memleketi, yaşı, sevgilisi araştırılıyor. Eren Kaşıkçı ile birlikte yarışan Hasan Biltekin kimdir sorusu gündemde. İşte Hasan Biltekin'in yaşı, memleketi, sevgilisi ve hayatı hakkında merak edilenler...

MASTERCHEF HASAN BİLTEKİN KİMDİR?

Hasan Biltekin 27 yaşında ve aslen Nevşehirlidir. 184 cm boyundadır ve 78 kilogram ağırlığında olan yarışmacı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksek Okulu Mezunudur.

Yemek sektöründe liseden beri yer almakta, Nevşehir Belediyesporun mutfak şefliğini yapmaktadır.

Bugüne kadar çok sayıda yemek yarışmasına katılmıştır ve madalyaları ile kupaları bulunmaktadır.

MasterChef’e 2 kez katılmış bir yarışmacıdır. Geçen sene 3 evet oyu almıştı ancak annesinin rahatsızlığı nedeniyle yarışmaya devam edemeyip annesinin yanına gitmişti.

Hasan Biltekin yarışmada sık sık kız arkadaşından bahsetmesiyle de biliniyor. Hasan Biltekin'in kız arkadaşı doktor olarak bilinen Hülya Acar'dır.

FİNAL TURUNA NASIL KALDI?

Bu sene de yine Piramit tavuk ile birinci turda jüri karşısına çıkmıştı. Somer Şef hayır oyu vermişti ve Mehmet Şef ile Danilo Şef evet demişti.

“Ben olsam Serhat birincilik kazanamazdı” sözleriyle dikkatleri üzerine çeken yarışmacı bu sene üçlü düello turunu da geçti.

Üçlü düello turunda Yiğit Gök ve Oğuzhan Öveç ile yarıştı. En iyi balık çorbasını yaparak adını bir üst tura yazdırmayı başardı.