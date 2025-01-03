MasterChef Türkiye’de finale doğru heyecan giderek artıyor. Türkiye’nin en iyilerini belirlemek için yola çıkan yarışmada, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğinde uzun bir maraton geride kaldı. Onur, Eda, Semih ve Kerem, final biletini şampiyonlukla taçlandırmak için mutfakta son kez kozlarını paylaşacak. Peki, MasterChef büyük final ne zaman? İşte merak edilenler...