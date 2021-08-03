MasterChef yarışmasıyla birlikte gündeme gelen Fikret Tuğ araştırılıyor. Mutfakta şovun çok önemli olduğuna dikkat çeken Fikret Tuğ'un hayatı araştırılıyor. İşte merak edilenler...

FİKRET TUĞ KİMDİR?

Hayallerindeki en büyük adımı atıp şampiyon olmak istediğini söyleyen Fikret Tuğ Gümüşhanelidir.

Yarışmaya İstanbul'dan katılan Fikret Tuğ Lisans eğitimini Çanakkale'den Gasteronomi bölümünde tamamladı. Mutfakta şovun çok büyük önemi olduğunu ifade eden Fikret Tuğ'un yarışmaya 3 yıldır başvurduğu biliniyor. 2019 yılından beri "GastroKid" adlı bir proje yürütüüğünü söylene Fikret Tuğ'un Instagram hesabı @fikrettug'dur.