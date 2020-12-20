MasterChef eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye'de bu akşam eleme adayı düellosu ve haftanın son ödül oyunu ekrana geldi. Ödül oyununa konuk olarak bu sefer Survivor 2020'nin yarışmacıları katıldı. MasterChef 2020'nin ilk beş yarışmacısı ile Survivor 2020 yarışmacıları, kura sonucunda eşleşti. Sonrasında şefler, yarışmacılardan yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. Süre sonunda şefler, yapılan yemeklerin tadımını yaptı ve 30 bin liralık ödülü kazanan ikiliyi açıkladı. Ödül oyunu sonrası sıra kritik düelloya geldi...

MasterChef'in 18. haftasında son beş yarışmacı ile oynanan eleme oyunları sonucunda üç eleme adayı belli olmuştu. Son ikiye kalan Özgül ve Emir arasında MasterChef'te bu akşam bir düello oynandı. Mehmet şefin imza tabağını daha iyi hazırlayan yarışmacı, MasterChef'te ilk çeyrek finalist olurken kaybeden yarışmacı da eleme finaline giden 4. isim oldu.

MASTERCHEF'TE 30 BİN LİRALIK ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

Ekranların sevilen yarışması MasterChef Türkiye'nin 19 Aralık Cumartesi tarihli 124. bölümünde Survivor 2020 yarışmacıları konuk oldu. Sezonun ses getiren beş yarışmacısı, MasterChef 2020 yarışmacıları ile kura çekerek eşleşti ve yaratıcı bir yemek yapılması istendi. Bu yemeği yapmaları için ise 45 dakika süre verildi. Kura çekimi sonucunda Serhat - Ardahan, Barbaros - Evrim, Özgül - Mert, Emir - Cemal Can, Eray - Berkan şeklinde eşleşen yarışmacılar, birbirinden farklı yemekler yaparak şeflerin beğenisine sundu. Şefler, tek tek yapılan yemeklerin tadımını yaptı ve yarışmacılardan hikayelerini dinledi. Oyunda üç çift finale kaldı. Şefler, gecenin en iyi yaratıcı yemeğin yapan ve 30 bin liralık ödülü kazanan ikilinin Emir - Cemal Can ikilisi olduğunu söyledi.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KAZANAN İSİM: EMİR - CEMAL CAN

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

TV8'in ilgiyle takip edilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de sezonun ilk çeyrek finalisti belli oldu. Temmuz ayında başlayan mücadelede son beşlinin kaldığı 18. haftada kıyasıya mücadeleler sonunda 3 eleme adayı belli olmuştu. Son ikiye kalan Özgül ve Emir arasında ise son eleme adayını belirlemek için düello oynandı.

Yarışmacılardan 45 dakikalık sürede Mehmet şefin Istakoz Mousse isimli imza tabağının yapılması istendi. Verilen süre sonunda şefler, düelloyu kazanan ve ilk çeyrek finalist olarak üniforma üzerine ismini yazdırmaya hak kazanan yarışmacının Emir olduğunu açıkladı. Özgül ise eleme finaline giden 4. isim oldu.

MASTERCHEF ELEME ELEME ADAYI: ÖZGÜL

DİĞER ELEME ADAYLARI: ERAY, BARBAROS, SERHAT, ÖZGÜL

20 Aralık Pazar akşamı yani bu akşam oynanacak eleme oyununun sonucunda Eray, Barbaros, Serhat ve Özgül arasından bir isim hayallerine veda edecek.

MASTERCHEF 125. BÖLÜM FRAGMANI