MasterChef Türkiye'nin geçen sezon yarışmacıları arasında yer alan Eda Karabulut Nayır hakkında birçok kişi bilgi sahibi olmaya çalışıyor. MasterChef'te en çok göze batan yarışmacılar arasında yer alan Eda Karabulut Nayı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, MasterChef Eda kimdir, kaç yaşındadır? Mesleği ne?

MASTERCHEF EDA KİMDİR?

Eda Karabulut Nayır, 34 yaşında 8 yıllık evli ve ikiz çocuk annesidir. İstanbul’da doğdu büyüdü fakat aslen Sivaslıdır. Lise mezunu olan Eda Karabulut Nayır, "çok çeşitli hobilerim olmasına rağmen en sevdiğim yere mutfağa gönül verdim ve çocuklarımın büyümesiyle profesyonel anlamda adımlar atmaya başladım. Şuan pastacı kalfasıyım nereye kadar gitmem gerekiyorsa, bu yolda devam edeceğim." diyor.