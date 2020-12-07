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MasterChef Ebru kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Türkiye'den elenen Ebru Has biyografisi

TV8'in her bölümünde ayrı bir heyecanın yaşandığı yemek yarışması MasterChef Türkiye'de, bu akşam hayallerine veda eden yarışmacı Ebru Has oldu. Peki gecenin hakkında en çok arama yapılan ismi olan MasterChef Ebru kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte MasterChef Ebru Has'ın biyografisi...

07.12.2020 - 00:23 | Güncelleme: ABONE OL
MasterChef Ebru kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Türkiye'den elenen Ebru Has biyografisi

MasterChef Türkiye'de bu hafta Eray ve Serhat ile son 3'e kalan MasterChef Ebru, bu hafta yarışmaya veda eden isim oldu. İşte MasterChef Ebru ile ilgili bilgiler...

MASTERCHEF EBRU HAS KİMDİR?

28 yaşında olan Ebru Has aslen Düzce Akçakocalı. Yarışmaya Balıkesir’den katılıyor. Aşçılık yapan yarışmacının voleybol geçmişi de bulunuyor.

İlk turda üç şeften de evet oyu alan Ebru Has üçlü düelloda da başarılı olarak final turuna kaldı ve bu turun ardından ilk 16 yarışmacı arasına girdi.

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