MasterChef Türkiye'de haftanın yeni dokunulmazlık oyunu için mücadele devam ediyor. Yarışmacılar takım olarak mücadele ederken İtalya lezzetlerini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Takım içerisinde eğlenceli dakikaların yaşandığı gecede kazanan bir takım oldu. İşte "MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununun kazananı açıklandı mı?" sorusunun yanıtları...