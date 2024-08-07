MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan laz böreği yapmalarını istedi. En başarılı tabağı yapan takım dokunulmazlığın sahibi olacak. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ise, bireysel dokunulmazlık oyununun ardından haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adayını belirleyecek. İşte 7 Ağustos 2024 MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kazanan takım...
- 1
MasterChef'te heyecan katlanarak devam ediyor. Haftanın ilk dokunulmazlığını mavi takım kazanırken, kırmızı takımdan Serhat ve Deniz eleme potasına giden yarışmacılar oldu. MasterChef yeni bölümünde ise mavi ve kırmızı takım haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı, dokunulmazlığı hangi takım aldı? 7 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...
- 2
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan, laz böreği yapmalarını istedi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda 2. dokunulmazlık oyununun galibi 5-4'lük skorla kırmızı takım oldu.
- 3
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.
-
- 4
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
- 5
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
Mavi Takım
Emre (Takım kaptanı)
Murat Can
Semih
Nigar
Kaan
Ezgi
Beril
Onur
Kerem
Beyza
- 6
Kırmızı Takım
Ayşe (Takım kaptanı)
Serhat
Çağlar
Nevzat
Alper
Ümmühan
Kerem
Zeynep
Hakan
Deniz
-
- 7
MASTERCHEF'TE ANA KADROYA YEDEKLERDEN KİMLER GİRDİ?
Bera
Huriye
Bartu
Şeyhmus
Şirin
Yudum
Enes
Akın
Ensar
Zübeyde
Sercan
Beyza Nur
Adel