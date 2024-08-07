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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı, dokunulmazlığı hangi takım aldı? 7 Ağustos MasterChef haftanın eleme adayı kim oldu?

        MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan laz böreği yapmalarını istedi. En başarılı tabağı yapan takım dokunulmazlığın sahibi olacak. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ise, bireysel dokunulmazlık oyununun ardından haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adayını belirleyecek. İşte 7 Ağustos 2024 MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2024 - 20:46 Güncelleme: 07.08.2024 - 23:19
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        • 1

          MasterChef'te heyecan katlanarak devam ediyor. Haftanın ilk dokunulmazlığını mavi takım kazanırken, kırmızı takımdan Serhat ve Deniz eleme potasına giden yarışmacılar oldu. MasterChef yeni bölümünde ise mavi ve kırmızı takım haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı, dokunulmazlığı hangi takım aldı? 7 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

          MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan, laz böreği yapmalarını istedi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda 2. dokunulmazlık oyununun galibi 5-4'lük skorla kırmızı takım oldu.

        • 3

          MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

          Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.

        • 4

          MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

          Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

        • 5

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

          Mavi Takım

          Emre (Takım kaptanı)

          Murat Can

          Semih

          Nigar

          Kaan

          Ezgi

          Beril

          Onur

          Kerem

          Beyza

        • 6

          Kırmızı Takım

          Ayşe (Takım kaptanı)

          Serhat

          Çağlar

          Nevzat

          Alper

          Ümmühan

          Kerem

          Zeynep

          Hakan

          Deniz

        • 7

          MASTERCHEF'TE ANA KADROYA YEDEKLERDEN KİMLER GİRDİ?

          Bera

          Huriye

          Bartu

          Şeyhmus

          Şirin

          Yudum

          Enes

          Akın

          Ensar

          Zübeyde

          Sercan

          Beyza Nur

          Adel

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