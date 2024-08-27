MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Takımların kaderi bugün belirleniyor. Mavi ve Kırmızı takım arasındaki rekabet dikkat çekerken şefler yarışmacılardan dünyanın en sevilen sokak lezzetleri teması ile lezzetli yemekler hazırlamalarını istedi. Peki, 27 Ağustos Salı dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte MasterChef'te yaşanan gelişmeler...
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Haftanın ilk takım oyununda dünya sokak yemekleri rüzgarı esiyor. Kırmızı ve Mavi takım arasında kıyasıya mücadele devam ederken haftanın galibi şimdiden merak konusu oldu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, oyunu kazanan takım açıklandı mı? İşte MasterChef 27 Ağustos dokunulmazlık oyunu kazananı...
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef 27 Ağustos dokunulmazlık oyunu kazananı açıklandığında haberimize eklenecektir.
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26 AĞUSTOS MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda, en başarılı tiramusuyu yapan Hakan mavi takım kaptanı oldu. Mavi takım kaptanı Hakan, kırmızı takım kaptanı olarak Beril'i seçti.
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MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.
Mavi Takım
Hakan (Takım kaptanı)
Eda
Kaan
Semih
Nevzat
Kerem
Alper
Ayşe
Zübeyde
Zeynep
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Kırmızı Takım
Beril (Takım kaptanı)
Muratcan
Onur
Şirin
Emre
Nigar
Beyza
Akın
Ezgi
Çağlar
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25 AĞUSTOS MASTERCHEF KİM ELENDİ?
Kıyasıya mücadele sona erdi. Elenen isim Ümmühan oldu.
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23 AĞUSTOS MASTERCHEF YEDEKLERDEN ANA KADROYA KİM GİRDİ?
MasterChef ana kadrosuna giren isim iki etaplı finalin ardından belli oldu. Şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda en başarılı tabağı yapan Akın yedeklerden ana kadroya girerek 3. önlüğün sahibi oldu.