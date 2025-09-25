MasterChef'te dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar, haftanın üçüncü dokunulmazlığını kazanmak için tezgah başında tüm hünerlerini sergileyecek. Hatırlanacağı gibi haftanın ikinci dokunulmazlığını kırmızı takım kazanırken, mavi takımdan Murat Can ve Hakan eleme potasına giden üçüncü ve dördüncü yarışmacı olmuştu. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 25 Eylül Perşembe MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte detaylar...