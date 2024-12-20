MasterChef konuğu Dilara Başaran kimdir, nereli ve kaç yaşında?
MasterChef konuğu Dilara Başaran hayatı ve kariyeri gündemdeki yerini aldı. İlk defa 2021-2022 sezonunda katıldığı MasterChef'te 5. olan ve o sezonun öne çıkan isimlerinden olan Dilara Başaran, bugün MasterChef'te kendi tabağını sergilecek ve yarışmacılar tabağı en lezzetli şekilde yapmaya çalışacak. Peki, MasterChef Dilara Başaran kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte MasterChef konuğu Dilara Başaran hayatı ve kariyeri...
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Yarıştığı sezonda 5. olan ve başarısı ile dikkat çeken Dilara Başaran MasterChef'e konuk oldu. İzleyiciler tarafından "MasterChef Dilara Başaran kimdir?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte "MasterChef Dilara Başaran kimdir, kaç yaşında ve nereli?" sorularının yanıtları ile ilgili detaylar...
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DİLARA BAŞARAN KİMDİR?
1997 doğumlu olan Dilara Başaran, aslen Tekirdağlı ve yarışmaya İstanbul’dan katıldı. Liseyi Turizm Anadolu Lisesi'nde okuyan Dilara, ardından Turizm Otel İşletmeciliği bitiren Dilara, 15 yaşında sektöre stajyer olarak adımını attı.
İstanbul'un en iyi otellerinden birinde aşçı olarak işe başlayan genç yarışmacı Türkiye'nin pek çok farklı bölgesinde, yurtdışında bilinen otel ve restoranlarında çalıştı.
Meslek hayatının 2 yılını Kuveyt'te geçiren MasterChef Dilara Arapça ve İngilizce bilmektedir. İlk sezon birinci turda yorumunu kattığı ‘tavada levrek’ yemeği yapan genç yarışmacı, jüri üyelerinden tam not aldı ve bir üst tura çıkmayı başarmıştı.
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DİLARA BAŞARAN, MASTERCHEF'TE HANGİ SEZONLAR YARIŞTI?
MasterChef'e ilk olarak 2021-2022 sezonunda katılan Dilara Başaran o yılın başarılı isimleri arasında yer almıştı. Yarışmayı 5. olarak tamamlayan Dilara Başaran sonrasında MasterChef All Star kadrosunda yer almış ve 9. olma başarısı gösterdi.
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