MasterChef Türkiye'de son 5 yarışmacı kaldı. Finale bir adım kala artık yarışma bireysele döndü. MasterChef Türkiye'nin bu akşam yayınlanan bölümüne eski MasterChef Türkiye şampiyonu Cemre Uyanık konuk oldu. 2019 yılının favorileri arasında yer alan Cemre Uyanık sevenlerinin de desteğiyle birinci olmuştu. Peki, MasterChef Cemre kimdir? Cemre Uyanık kaç yaşında ve mesleği ne? İşte MasterChef Cemre Uyanık hakkında merak edilenler...

MASTERCHEF CEMRE UYANIK KİMDİR?

MasterChef Cemre Uyanık, 1992 yılında doğdu. Şanlıurfalı olan Cemre Uyanık, üniversite eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Konaklama Yönetimi bölümünde aldı. emre Uyanık küçüklüğünden bu yana Uzak Doğu hayranı olduğunu ve özellikle de yemeklerle alakalı animeler seyretmeyi sevdiğini belirtiyor.

2015 yılında üniversite eğitimini tamamlayan MasterChef Cemre, 2017 yılında 5 ay boyunca ABD'de bir restoranda görev aldı.

Daha sonra yine ABD'de bir Fransız restoranda stajına devam eden Cemre, 2018 yılında New York'ta farklı bir restoranda parti şefi olarak girmiş ve 11 ay boyunca çalıştı.

2019 yılında MasterChef Türkiye yarışmasına katılan Cemre Uyanık Alican Sabunsoy ile finale kamıştı. Jüri üyelerinin puanlaması sonucu Cemre Uyanık, 68 puanla 2019 Masterchef şampiyonu oldu. Alican Sabunsoy ise 64 puanda yarışmayı ikinci olarak tamamladı.