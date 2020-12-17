MasterChef Batuhan, MasterChef 2019 sezeonunun en başarılı yarışmacıları arasında yer almış, finale son bir adım kala perde pilavını yapamayınca yarışmaya veda etmişti. Batuhan Bayır, yaratıcı yemeklerde öne çıkan bir isim olmuş, şeflerin en beğendiği yarışmacılar arasında yer almıştı. MasterChef Batuhan kimdir, kaç yaşında?

MASTERCHEF BATUHAN KİMDİR?

22 yaşındaki Batuhan Bayır yarışmaya İstanbul'dan katıldı. Türkiye'de birçok şefle ve birçok restoranda çalışıp deneyim kazandığını söyleyen genç aşçı Batun Bayır, MasterChef'e kendini kanıtlamaya geldiğini ve MasterChef'te şampiyon olacağını söylemiş ve beşinci olmuştu.

Eleme sonrası açıklama yapan Batuhan, "22 yaşındayım ama birçok üniversite konuşma yapmak için beni çağırıyor. Bu çok gurur verici. Bu yol kapandı ama belki daha fazla yol açılacak. Burası benim için okul oldu. Bundan sonraki yarışma hayatıma tabi ki devam edeceğim. Umarım bundan sonra da görüşürüz." dedi.