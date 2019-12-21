MasterChef Batuhan kimdir? Batuhan Bayır kaç yaşında ve nerelidir? soruları televizyon izleyicileri tarafından araştırılıyor. MasterChef'te gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Batuhan Bayır'ın kısaca hayatını sizler için derledik...

MASTERCHEF BATUHAN BAYIR KİMDİR?

MasterChef 2019'un en genç yarışmacılarından olan Batuhan Bayır, 22 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. 2015 Le Cordon Bleu İstanbul'da Diplome de Cuisine eğitimini tamamladıktan sonra İzmir Alaçatı'da Atelier-Kemal Demirasal'da 6 ay çalıştı ve İstanbul Alancha restauranta geçiş yaptı.

Yaklaşık 3 yıldır İstanbul Alancha restaurantında çalışan genç yarışmacı, aynı zamanda son 2 senedir Alancha'nın üst katında bulunan House of Brothers kulübünde şeflik yapıyor. Deniz kıyısında doğup büyüdüğü için deniz ürünlerini fazla tercih ediyor. Yemek pişirirken taze ve yerel ürünler kullanmayı seviyor. Bir süre daha Türkiye'de ve dünyada gezmek ve yerel lezzetler keşfetmek istiyor.