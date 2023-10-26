MasterChef balık burger tarifi! Balık burger nasıl yapılır?
TV8 ekranlarında yayınlanan ve jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun olduğu MasterChef All Star yarışmasında dün akşam balık burger yapıldı. Konuyla ilgili merak edilen: "Balık burger nasıl yapılır? Evde balık burger tarifi nedir?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.
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TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Allstar yarışmasında geçtiğimiz akşam düellolar yapıldı. Şefler yarışmacılara değişik hamburger tarifleri verdi. Bu tariflerden biri de balık burger oldu. Peki, evde balık burger nasıl yapılır? İşte tarifi!
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BALIK BURGER MALZEMELERİ NELER?
Balık burger yapmak için ihtiyacınız olacak malzemeler şunlardır:
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BALIK BURGER NASIL YAPILIR?
Balık filetolarını bir blender veya mutfak robotunda küçük parçalara ayırın. Balık filetolarını bir blender veya mutfak robotunda küçük parçalara ayırın. Balık karışımının içine ekleyin ve iyice karıştırın. Ellerinize yapışmaması için ıslatarak köfteler haline getirin. Köfteleri bir tavada veya ızgarada orta ateşte her iki taraftan da kızartın. Hamburger ekmeklerinin üzerine ketçap, mayonez, marul, domates ve turşu koyun. Köfteleri de yerleştirip servis yapın!
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