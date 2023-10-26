MasterChef balık burger tarifi! Balık burger nasıl yapılır?

BALIK BURGER NASIL YAPILIR?

Balık filetolarını bir blender veya mutfak robotunda küçük parçalara ayırın. Balık filetolarını bir blender veya mutfak robotunda küçük parçalara ayırın. Balık karışımının içine ekleyin ve iyice karıştırın. Ellerinize yapışmaması için ıslatarak köfteler haline getirin. Köfteleri bir tavada veya ızgarada orta ateşte her iki taraftan da kızartın. Hamburger ekmeklerinin üzerine ketçap, mayonez, marul, domates ve turşu koyun. Köfteleri de yerleştirip servis yapın!