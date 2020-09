MasterChef eleme adayları kimlerdir? Sorusu merak ediliyordu? MasterChef Arem Yüce, Furkan Yalçın, Ebru Has, Ayyüce Kamit, Duygu Acarsoy kimdir? Sorularının yanıtlarını hazırladık. İşte MasterChef eleme adaylarının kimdir bilgileri...

MASTERCHEF AREM YÜCE KİMDİR?

1998 Antalya doğumlu Arem Yüce, aslen Diyarbakırlı. İlkokul ve lise eğitimini Antalya’da tamamlayan Arem Yüce, Aşçılık Meslek Lisesi'nin Mutfak Sanatları bölümünden mezundur. .

Üniversite eğitimini Muğla Sıtkı Kocaman Turizm Fakültesi'nde tamamlayan Yüce, bölgesel ve ulusal birçok yarışmada ödüller almıştır.

3 yıl önce babası ile birlikte bir işletme açmaya karar veren yarışmacı, kendi restoranında şeflik yapmaya devam etmektedir.

MASTERCHEF DUYGU ACARSOY KİMDİR?

1985 yılında Ankara’da doğan Duygu Acarsoy, aslen Muğlalıdır. 2008 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İnsan Kaynakları mezunu olan Acarsoy, şu anda aşçılık eğitiminin son yılını tamamlamaktadır.

MSA’da profesyonel pasta ve ekmekçilik eğitimini tamamladıktan sonra İspanya ve Almanya’da aldığı eğitimler ışığında birçok yerde şef olarak çalışmış; eğitmen olarak görev almıştır.

Duygu Acarsoy özellikle de ekşi maya ekmekler üzerine çalışmış, Ankara’da artizan ekmek, kruvasan ve tatlılar üreten bir işletmenin imalat koordinatörlüğünü üstlenmiştir. Aynı zamanda AHEP Üniversite’sinde eğitmen şef olarak görevini sürdürmektedir.

MASTERCHEF AYYÜCE KAMİT KİMDİR?

1996 yılında Sakarya’da dünyaya gelen Ayyüce Kamit, 1.68 boyunda ve 45 kilodur. Lise sona kadar Sakarya’da eğitim gören Ayyüce, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon bölümünde eğitimini tamamlamıştır. Bunun akabinde, Mutfak Sanatları Akademisi’nde profesyonel aşçılık eğitimi alan Ayyüce, 360 İstanbul adlı restaurantta 4 aylık stajını tamamladıktan sonra bir yıl da aktif olarak orada çalışmaya devam etmiştir. Ardından Marmaris Grand Azur Hotel’in İtalyan Mutfağı’nda üç ay çalışan Ayyüce, İstanbul’a döndüğünde Nicole Restoran’da işe başlamış ve son olarak, 2 yıl pastanede çalışmıştır.

MasterChef 2020’nin ana kadrosunda yer almaya hak kazanan Ayyüce Kamit, mutfak ile yakından ilgilenmektedir.

MASTERCHEF EBRU HAS KİMDİR?

28 yaşındaki Ebru Has, aslen Düzce Akçakocalıdır. İlkokulda profesyonel voleybol hayatının başlangıcını yapan Ebru Has, Eczacıbaşı’nda voleybola başlamış; ardından yıllarca FMV Işık Okulları ve İBB Spor Kulübü’nde ter dökmüştür.

Doğa Koleji’nde lise eğitimini tamamladıktan sonra Kadir Has Üniversitesi’nde Radyo Televizyon Teknolojisi’ni bitiren Has, bunun akabinde Kadir Has Üniversitesi İstanbul Culinary İnstitute Aşçılık kursunda eğitimlerini tamamladıktan sonra Moevenpick Hotel’de staj yapmıştır.

Stajının ardından 1 yıl Wyndham Grand Levent Hotel’de çalışan Ebru Has, Emirgan’da La Boom adlı restaurantta çalışma hayatına devam etmiştir. Bu sırada yeni bir karar alarak Malta’ya giden ve 6 ay İngilizce eğitimi aldıktan sonra Türkiye’ye geri dönen Has, Türkiye’ye dönmesinin ardından İstanbul Balat Cafe Restaurantta Executive Chef olarak görev almıştır.

Bu görevin ardından bir yıl kadar da Bursa’da Asmadan Enoteca Bistro’da çalıştıktan sonra, Ayvalık Mado’da Executive Chef olarak çalışma hayatına devam etmiştir.

Aynı zamanda pilates eğitmenliği de yaptığını ifade eden Ebru Has, MasterChef 2020’nin ana kadrosunda olmaya hak kazanan isimler arasında yer almakta

MASTERCHEF FURKAN YALÇIN KİMDİR?

2014 yılında Etiler Turizm Otelcilik Lisesi’ne başlayan Furkan Yalçın, mesleğe babasının 2013 yılında aşçıbaşı olması ile ilgi duymaya başladığını ifade ediyor. Mutfağa bulaşıktan başlayıp mesleğin zorluklarını görerek değerini anladığını söyleyen Yalçın, lise hayatı boyunca farklı organizasyonlarda yer alarak mesleğe dair tecrübeler edindiğini belirtmiştir.

Lise eğitimine devam ederken Karaköy’de kafe ve restaurant mutfaklarında menülerini düzenleyerek ve kendi menümü sunmaya başlayan Furkan Yalçin, ilk stajına lise yıllarında başlamıştır.. Çin Mutfağı üzerine eğitimler alan Yalçın, daha sonra kendini geliştirerek çeşitli yerlerde stajını tamamlamıştır.

Emek vererek ve öğrenme arzusu ile staj yaptığını söyleyen Yalçın, stajının sonunda otel yönetimi ve şefler tarafından beğenildiğimi gösteren bir başarı belgesi almış; hemen ardından da yaptığı iş başvurusu sonucunda işe girmiştir. Okulu ve iş hayatını bir arada götürdüğü belirten Yalçın, okulunu 2018 yılında uluslararası ve Türkiye içi yarışmalarda temsil etmesinin ardından, ödül almış ve mezuniyetinin ardından resmi olarak iş hayatına atılmıştır.

Bu süreçte, İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde 4 yıllık Gastronomi bölümünü kazanan ve iş ile eğitim hayatını tekrar bir arada götürmek zorunda kalan Furkan Yalçın, 2019 yılında MasterChef’e katılmış fakat konsantrasyon bozukluğu yaşadığı için basit bir tabakla elenmiştir.

Birçok sebep yüzünden okulunu yarım bırakmak zorunda kalan Furkan Yalçın, sonrasında iş hayatına odaklanarak kendisi için bir kariyer planı yapmıştır.

İl dışı ve il içinde ünlü şeflerle çalışarak kendine birçok deneyim kattığını ifade eden Yalçın, 2020 yılında çok iyi bir şekilde hazırlanarak Masterchef’e başvurduğunu ve başvurusunun kabul edildiğini; başvurusu onaylandıktan sonra ana kadroya seçilmesinin akabinde iş yerinden istifa ettiğini söylüyor.

Furkan Yalçın, sadece MasterChef’e odaklandığını ve yarışma boyunca her şeyin üstesinden geleceğine inandığının altını çiziyor.

MASTERCHEF ERAY AKSUNGUR KİMDİR?

1997 yılında Bolu’da doğan Eray Aksungur, çocukluk hayali olan aşçılığın peşinden gitmek için ilk adımı atmış ve Mengen Aşçılık Lisesi’ne başlamıştır. Orada aldığı iki senelik eğitimin ardından Bodrum Divan Otel’de ilk stajını tamamlayan ve tekrar okuluna dönen Aksungur, bir sonraki sene Maxx Royal Kemer şirketinde stajyer olarak görev almıştır. Okulunun son senesinde, okul başkanı olarak liderlik serüvenine başlayan Eray Aksungur, okulunu bitirdikten sonra Bodrum Marina Yat Kulübü’nde 1 sezon boyunca şeflik yapmış; ardından, Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçılık bölümünde 2 yıl daha eğitim alarak iş hayatına devam etmiştir.

Okulu bitirdikten sonra İstanbul’a gelen ve çeşitli yerlerde çalışarak kendini geliştirmeye devam eden Aksungur, Lezzet Akademisi adlı programdan teklif alarak orada yarışmış; orada finale kalarak yarışmayı ikinci olarak bitirmiştir.

Ardından tekrar Bolu’ya dönen ve çeşitli yerlerde çalışan Eray Aksungur, hayallerinden biri olan MasterChef’e başvurarak yeni sezonda ana kadroda yer almaya hak kazanmıştır.