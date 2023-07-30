İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlaması olan MasterChef, bu sezon Allstar konseptiyle TV8 ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Yarışmada bugünün haftanın son günü olması sebebiyle eleme gecesi yaşanacak. Konuyla ilgili merak edilen: “MasterChef Allstar kim elendi? 30 Temmuz MasterChef’e veda eden isim kim?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.