MasterChef All Star Türkiye yarışmasında mücadele son hız devam ederken, 12 Temmuz Salı günü 24. bölümde 3. ve 4. bölüm eleme adayları belli oldu. 13 Temmuz Perşembe 25. bölümde oynanacak dokunulmazlık oyunu sonrası ise 5. ve 6. eleme adayı da potaya gönderilecek.