Maslak'ta İTÜ çilesi!

Türkiye'nin yaklaşık 16 milyonluk nüfusu ile en büyük kenti olan İstanbul'un en ciddi problemlerinden birini trafik sorunu oluşturuyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğunluk yüzde 80'leri bile aşabiliyor.

Ortaya çıkan bu tablo ise trafik yoğunluk haritalarına yansıyor. Özellikle bazı kilit noktalarda oluşan yoğunluk kilometrelerce uzaklıktaki noktaları bile olumsuz etkiliyor. İşlerine giden vatandaşlar ve servisleriyle okullarına giden öğrenciler uzun süre trafiğe takılabiliyor.

KÖRDÜĞÜM YAŞANIYOR

Son günlerde ise bu duruma dikkat çekici bir örnek ortaya çıktı. Megakentin Avrupa Yakası'nda Sarıyer, Şişli ve Kağıthane'de özellikle ana arterleri etkileyen bir kördüğüm yaşanıyor.

Özellikle sabah saatlerinde Sarıyer'de yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü'nün kapılarından uzun araç kuyrukları meydana geliyor. Seyrantepe-İstinye istikametinde Katar Caddesi üzerinde bulunan üniversiteye ait 3 araç giriş kapısının özellikle birinde ciddi bir yoğunluk oluşuyor.

HARİTALAR KIRMIZIYA DÖNDÜ

Öyle ki, kampüs içindeki okula çocuklarını bırakan veliler, üniversite öğrencileri, akademisyenler ve çalışanların kullandığı araçlar Borsa İstanbul yakınındaki giriş kapısı önünde uzun süre beklemek zorunda kalıyor. Bu durum ise Katar Caddesi'nde ciddi bir trafik yaratıyor. Yoğunluk haritalarından da özellikle sabah 08.00 ila 09.00 arasında Katar Caddesi ile bu bölgeye bağlı bazı noktalar kırmızıya dönüyor. Oluşan trafiği ise çok sayıda kişi korna çalarak protesto ediyor.

YOĞUNLUĞUN NEDENİ NE?

Trafik haritalarını kırmızıya çeviren yoğunluğun ise kampüste faaliyet gösteren bazı şirketlerin ve okulların 4 araç giriş kapısından sadece ikisini kullanabilmelerinden kaynaklandığı öğrenildi. İTÜ'den yapılan açıklamada, "Öğrenciler ve personelin sağlığı için temas ihtimallerini kontrol etmek ve yerleşke içinde artan trafiği yönetmek amacıyla son günlerde alınan tedbirler söz konusudur" ifadeleri kullanıldı.

"BAZI ARAÇLAR TEK KAPIYI KULLANABİLİYOR"

Kampüs içinde faaliyet gösteren Kültürel A.Ş. tarafından 4 Ekim tarihinde konu ile ilgili üniversite rektörlüğüne bir yazı yazıldığı öğrenildi. Yazıda, "Sayın rektörlüğünüz tarafından İTÜ Geliştirme Vakfı, bağlı okullar/şirketler ve ARI Teknokent ile bağlı şirketlerde çalışanların, öğrenci velilerinin ve misafirlerin kampüse giriş çıkışlarının sadece Borsa Kapısı üzerinden yapılmasının kararlaştırıldığı ve 5.10.2021 tarihi itibarıyla mevcut durumda tanımlı tüm araçların kampüs giriş izinlerinin iptal edileceği, şirketimize alışık olmadığımız dolaylı bir şekilde 30 Eylül tarihinde intikal etmiştir. Aynı kapıdan giriş ve çıkışlarda uzun zaman kayıpları olacak ve gereksiz bir karmaşa oluşacaktır. Borsa Kapısı'nın bağlantılı olduğu Katar Caddesi ve tali yollarda büyük yığılmalar olacaktır. Yani doğacak trafik problemi kampüs dışına da yansıyabilecektir." denildi.

İTÜ: CİDDİ BİR KARMAŞAYA YOL AÇTI

İstanbul Teknik Üniversitesi'nden yapılan açıklamada ise "ARI Teknokent A.Ş.’nin üniversitemiz kampüsünde faaliyet gösterebileceği alanlar, Resmî Gazete’de yayımlanan sınırlarla belirlenmiştir. ARI Teknokent A.Ş.’nin belirlenen bu alanlar dışında herhangi bir kullanım hakkı bulunmamaktadır. Fakat ARI Teknokent A.Ş., yaptığı açıklamada üniversitemizin kendileri için belirlenen bu alanları kullandırmadığına ilişkin yanıltıcı bir söyleme başvurmaktadır. Dolayısıyla, kullanıma ilişkin kısıtlama söz konusu değildir" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Ayazağa Kampüsümüzde toplam 5 adet giriş kapısı bulunmaktadır. Bu giriş kapıları üniversitemizin büyüklüğü ve yaptığı çalışmalar göz önüne alındığında öğrencilerimizin ve personelimizin kullanması için oluşturulmuştur. ARI Teknokent A.Ş. ise kampüs alanı içerisinde belli bir bölgede yoğunlaşmış şekilde faaliyet göstermektedir. Uzun yıllardır ARI Teknokent A.Ş.’nin bu 5 kapıyı kullanması ve kampüsün tüm alanlarındaki – öğrencilerimiz için oluşturduğumuz– imkânlardan sınırsız şekilde yararlanması ciddi bir karmaşaya yol açmıştır. Süregelen bu haksız uygulama, yeni yapılan düzenlemeyle birlikte olması gereken hale getirilmiştir.

İTÜ öğrencileri ve personelinin sağlığı için temas ihtimallerini kontrol etmek ve yerleşke içinde artan trafiği yönetmek amacıyla son günlerde alınan tedbirler, iddia edildiği üzere ARI Teknokent A.Ş.’ye ve çalışanlarına, özel okul öğrenci ve velilerine yönelik değildir. Bu birimlerin konforunu sağlamak doğrudan kendi yönetimlerinin sorumluluğundadır. Diğer yandan, ARI Teknokent A.Ş. ve özel okul yönetimleri sürecin çözümüne yönelik bugüne kadar İTÜ Rektörlüğüyle herhangi bir temas kurma teşebbüsünde bulunmamıştır. Ancak, ARI Teknokent A.Ş. ve özel okul yönetimlerinin bu umursamaz tavırlarına rağmen, İTÜ Rektörlüğü her zaman paydaşlarına gereken kolaylığı ve desteği sağlamıştır, sağlamaya devam edecektir.

Bu doğrultuda, öğrenci velilerinin ve ARI Teknokent A.Ş. çalışanlarının talebi göz önüne alınarak, kampüse ulaşım için araç giriş-çıkışları Etiler ve Borsa kapılarından; yaya giriş-çıkışları ise kampüsün tüm kapılarından kontrollü bir şekilde yapılacaktır."