Maske takmayanlar İstiklal Caddesi'ne alınmadı

DHA

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında İstanbul'un da içinde bulunduğu 15 şehirde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte vatandaşlar Beyoğlu İstiklal Caddesi'ne çıkarak yürüyüş yaptı.

Daha önceki günlerde kısıtlamanın sona ermesiyle koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan kararlara vatandaşların uymaması nedeniyle bu defa zabıta ekipleri caddenin girişinde önlem aldı. Maske takmayan vatandaşları uyaran zabıta ekipleri maske takmayanları İstiklal Caddesi'ne almadı.

Alınan önlemler rağmen yine de bazı vatandaşların maske takmadan caddede yürüyüş yaptıkları görüldü.