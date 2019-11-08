Avrupa Ligi'nde Başakşehir, Avusturya ekibi Wolfsberger'i 3-0 mağlup ederken Martin Skrtel açıklamalarda bulundu. Slovak futbolcu, "Bu galibiyeti fazlasıyla hak ettik. Bizim için önemli bir galibiyetti. Farklı galibiyet olması da bizim için iyi oldu. Herkesin burada çalışması çok önemli. Sürekli mücadele ediyoruz. Rekabet bizim için çok önemli" dedi.