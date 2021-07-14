Baba-oğuldan jet-ski şov

Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Slovak futbolcu Martin Skrtel, eşi Barbora Skrtelova ve oğlu Matteo ile birlikte soluğu Marmaris'te aldı.

Önceki gün Ege koylarında görüntülenen Skrtel, oğluyla birlikte jet-skiye bindir. Keyifli halleriyle dikkat çeken baba-oğulun o anları objektiflere böyle yansıdı.