"CENGİZ'E BİRÇOK TEKLİF VAR"

Marsilya Başkanı, Cengiz Ünder'in birçok talibinin olduğunu da belirterek, "Masada birçok takımdan teklif var şu anda Cengiz için. En iyi teklif için piyasayı araştırıyoruz. Şu anda herhangi bir takımla anlaşmaya yakın değiliz ancak teklifler olduğu doğru" diye konuştu.