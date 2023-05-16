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Gece kulübüne alınmayınca kapıdaki görevliler ile müşterileri bıçakladılar: 14 yaralı

Marmaris'te bir gece kulübüne alınmayan 3 kişi dehşet saçtı. Görevlilere ve içerideki müşterilere bıçakla saldıran 3 kişi gözaltına alındı. Olayda 14 kişi yaralandı.

Giriş: 16.05.2023 - 16:19 | Güncelleme: ABONE OL
Marmaris'te gece kulübüne alınmayınca dehşet saçtılar! 14 yaralı
DHA

Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris'te gece kulübüne alınmayan 3 kişi, önce kapıda tartıştığı görevlilere, ardından da içerideki müşterilere bıçakla saldırdı. Kavgada 14 kişi yaralanırken, 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Marmaris'in Tepe Mahallesi Barbaros Caddesi'nde meydana geldi. Eğlenmek için gece kulübüne giden Ferhat G. Vedat T. ve Kubilay Ö., damsız giremeyecekleri gerekçesiyle görevliler tarafından içeri alınmayınca tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 3 şüpheli ceplerinden çıkardıkları bıçaklarla önce kapıdaki görevlilere ardından da içerideki müşterilere bıçakla saldırdı. Bu sırada yakın bir bölgede bulunan Ferhat G.'nin kardeşi Burkay G. de olay yerine gidip, kavgaya karıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan iş yeri çalışanları Çetin Hortum ve İmdat Hortum ile müşteriler Edanur Püsküllü, Hacer Baydar, Yüksel Güzeldere, Emre Dursun, Mahsum Alar, Remzi Kurum, Muhammed Gürgün, Batuhan Keskin, Tülay Yazıcı, Nilgün Dürtek ve Meryem Budak çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu oldu. Kavgada aldığı darbeler sonucu karnında sıvı biriktiği tespit edilen şüphelilerden Burkay G. de ameliyata alındı.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ekipleri, Ferhat G., Vedat T. ve Kubilay Ö.´yü yakalayıp, gözaltına aldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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