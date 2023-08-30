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Marmaray’da çıkan tartışmanın ardından ortamı neşelendirmek isteyen görme engelli vatandaş gitarıyla şarkı söyledi.

İHA'nın haberine göre Marmaray’da henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Taraflardan biri durağa gelince Marmaray’dan indirildi. Ortamın gerilmesi üzerine bir yolcu elinde gitar olan görme engelli kişiye, “Ortamı sakinleştirmek için şarkı çalmak ister misin” dedi.

Hem gitar çalıp hem de şarkı söyleyen görme engelli vatandaşa diğer yolcular da eşlik etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.