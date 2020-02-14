14 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Marmarabirlik, zeytin ağaçlarının bakımı ve üretimin artırılmasına yönelik ortaklarına, klasik kompoze gübre, organik, organomineral, leonardit ve yavaş salınımlı akıllı gübreler ile zirai ilaç dağıtımı yapacak. Marmarabirlik gübre ve zirai ilaç dağıtımında kullanmak üzere ortaklarına 14 Şubat 2020'den itibaren ayni kredi kullandıracak.
Marmarabirlik'ten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 2000’li yıllardan 2010 yılına kadar gübre dağıtımının yapılmadığını belirterek, "2010 yılından bu yana üreticilerimize gübre ve ilaç desteği devam etmektedir. Bu kapsamda önümüzdeki hasat döneminde teslim edecekleri ürün bedellerinden kesilmek üzere ortaklarımıza 62 milyon lira kredi limiti tahsis edilmiştir. Üretici gübre ve zirai ilacı bugün alacak, 2020 Aralık sonunda ürün bedelinden ödeyecek" ifadesini kullandı.
'1.150 LİRADAN AZ OLMAYACAK'
Başkan Asa konuya ilişkin şunları kaydetti:
"Belirlenen kredi limitleri ortaklarımızın kooperatiflerine, zeytin alım kampanyasında son 3 yılda teslim ettikleri toplam zeytin miktarının 1/3’ü oranında ve kilogram başına 1.15 TL/kg olarak hesaplanacaktır. Ortak başına tahsis edilecek ayni kredi limiti 1150 liradan az olmayacaktır.”
Hidamet Asa,"Gerçekçi rekolte beyannamesi veren, birliğimizin ürün alım planı yapması hususunda katkı sağlayan ortaklarımızı teşvik etmek amacıyla, son üç ürün alım döneminin her birinde rekolte beyanının yüzde 50’sini kooperatife teslim ederek taahhüdünü yerine getiren ortaklara, yıl başına 100 lira ilave kredi limiti tahsis edilecektir" açıklamasında bulundu.
Ortaklara ayni kredi konusunda her türlü kolaylığı sağlamaya çalıştıklarını ve bu doğrultuda adımlar attıklarını belirten Asa, "2018-2019 iş yılında kredi kullanan ve kredi borcunu 2020-2021 iş yılına erteleyen ortaklarımıza da 2019-2020 iş yılı için kredi limiti tahsis edilecektir. Ayrıca 2018-2019 iş yılında ortaklığa tekrar giren üreticilerimize 1150 lira kredi limiti tahsisi yapılacaktır" ifadelerini kullandı.
'ŞİMDİ BAKIM ZAMANI'
Gübreleme yapmanın önemine değinen Hidamet Asa açıklamasını şöyle noktaladı:
"Hasat dönemi sona erdi. Şimdi zeytin ağaçlarına bakım zamanı. Üreticilerimizin bir sonraki yıl ürün alabilmesi için ağacına bakması gerekiyor. Yapılan incelemelerde zeytin ağaçlarının çok durgun olduğunu görüyoruz. Üreticilerimiz ürün verimini artırabilmeleri için gübre dağıtımı yaparak destek oluyoruz. Marmarabirlik ortaklarına piyasa koşullarının altında bir fiyatla gübre satışı yaparken, diğer gübre satan bayilerin de fiyatlarının aşağı çekilmesinde etkili oldu."
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