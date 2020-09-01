HABERTURK.COM / Ajanslar

1 Eylül İtibariyle tüm Türkiye’de olduğu gibi Marmara Denizi’nde de balıkçılar ‘Vira Bismillah’ diyerek av sezonunun açılışını gerçekleştirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Yenikapı'da bulunan balıkçı barınağında düzenlenen balık av sezonu açılış törenine katıldı. Açılış töreninde konuşan Vali Yerlikaya, İstanbul'un iki kıtanın buluştuğu dünyada eşi benzeri olmayan, 661 kilometre güzel kıyısı, Marmara gibi iç denizi olan mübarek, övülmüş bir şehir olduğunu dile getirdi. Yelikaya, "Biz denizlerimizdeki ürünlerin sürdürülebilir, yani Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu bu nimetin her daim bereket olarak kasalarımıza, oradan tezgâhlarımıza ve sofralarımıza gelmesini istiyoruz. Bunun için ilmin ışığında avcılığı yapmamız lazım. Bunu yapanlara her zaman için selam olsun" diye konuştu.

"600 BİN LİRA İDARİ CEZA YAZILDI"

Konuşmasını sürdüren Yerlikaya, "Bunu yapmayanlarla da ilgili haksız rekabeti önlemek, doğruyla eğriyi ayırt etmek, doğruyu ödüllendirmek, yanlışa da dur demek için geçen yıl burada Cumhurbaşkanımızın sözü 1 Ocak 2020'de 1380 sayılı kanun olarak yürürlüğe girdi. Denetim elimiz güçlendi. Tarım il müdürlüğümüz koordinasyonunda, jandarmamız ve sahil güvenliğimiz, ilgili kurum ve kuruluşlarımız gece gündüz demedi denetim yaptı. 600 bin liraya yakın idari ceza yazıldı. 56 tonun üzerinde kanun dışı yakalanan su ürününe el konuldu. 50 tekneye de devlet el koydu." diye konuştu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve beraberindekiler İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı'nın duasının ardından denize balık bıraktı. Konuşmasının ardından denize açılacak bir tekneye çıkan Ali Yelikaya, telsiz anonsuyla sezonun açılışını yaptı.

BALIKÇILAR BU YIL DAHA UMUTLU

Yalova Armutlu, Kapaklı, başta olmak üzere, Bursa Gemlik, Mudanya ilçelerinde de balıkçılar nasiplerini bu akşamdan denizlerde arayacak. 2020 yılında korona virüsü salgınından dolayı erken kapatılan sezondan balıkçılar bu yıl daha umutlu.

KARADENİZ'DE BALIKÇILAR "VİRA BİSMİLLAH" DEDİ

Karadeniz'de 4,5 aylık aranın ardından hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, av yasağının sona ermesiyle "Vira bismillah" diyerek teknelerle mavi sulara açıldı.

Samsun'da av yasağının bitmesi dolayısıyla Canik Balıkçı Barınağı'nda Samsun Valisi Zülkif Dağlı'nın da katılımlarıyla program düzenlendi.

Programda gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Dağlı, 4,5 aylık aradan sonra "Vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçılara hayırlı ve bereketli bir sezon diledi. Özellikle pandemi sürecinde balık ile beslenmenin vücut direncini arttırdığını dile getiren Dağlı, "Balığın, çocukların beslenmesi, omega 3 ihtiyacı ve vücudumuzun gereksinim duyduğu vitamin ve mineralleri içermesi sebebiyle ne kadar faydalı bir besin olduğunu biliyoruz." dedi.

Balıkçılığın ihracata da destek olduğuna değinen Dağlı, "20 milyon avronun üzerinde balıkçılık sektöründen ihracatımız var. Yakakent tarafında su ürünleri çiftliklerimiz var. Bunun istihdama da ayrı katkısı var. Mavi vatan dediğimiz aslında budur. Ben balıkçılara hayırlı kazançlar diliyorum." diye konuştu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de Samsun'un Türkiye balıkçılığının en önemli merkezlerinden bir tanesi olduğunu aktararak "Tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Deniz ürünleri beslenme açısından çok önemli bir besin kaynağıdır. Bu konuda balık sanayisi konusunda Samsun oldukça gelişme gösteriyor. Bu sene bereketiyle birlikte 30 milyon avroyu buluruz inşallah. Balıkçılarımıza kazasız belasız bir yıl diliyorum." ifadelerini kullandı.

Samsun Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Atıf Malkoç ise bu seneden umutlu olduklarını dile getirdi.

Kentte Alaçam, Dereköy, Canik, Yakakent ve Terme limanlarında balıkçılar av yasağının sona ermesiyle denize ağlarını bıraktı.