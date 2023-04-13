Market işletmecisi tutuklandı! Kız çocuğuna istismar!

DHA

Muğla'da yaşanan olay, 10 Nisan Pazartesi günü Marmaris'in Tepe Mahallesi 43 sokakta bulunan Fırat K.'ya (41) ait marketin üst katındaki evde meydana geldi.

EVİNİN ÜST KATINA ÇIKARDI

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre Fırat K., markete alışveriş yapmak için gelen 14 yaşındaki kız çocuğunu sigara içme bahanesi ile iş yerinin üst katındaki eve çıkardı.

KIZ ÇOCUĞU DURUMU ANNESİNE ANLATTI

Kız çocuğuna içki içiren Fırat K., daha sonra ise cinsel istismarda bulundu. Kız çocuğu, alkolün etkisinden çıkınca, durumu annesine anlattı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ailenin, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne şikayetçi olması üzerine olayla ilgili Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Asayiş ve Çocuk Şube ekipleri tarafından gözaltına alınan Fırat K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.