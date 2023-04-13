Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Market işletmecisi tutuklandı! Kız çocuğuna istismar! - Son dakika haberler

Market işletmecisi tutuklandı! Kız çocuğuna istismar!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 14 yaşındaki kız çocuğuna içki içirip, cinsel istismarda bulunan market işletmecisi 41 yaşındaki Fırat K. hakkında şikayet üzerine soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Fırat K., sevk edildiği mahkemece tutuklandı

Giriş: 13.04.2023 - 08:13 | Güncelleme: ABONE OL
Market işletmecisi tutuklandı! Kız çocuğuna istismar! - Son dakika haberler
Market işletmecisi tutuklandı! Kız çocuğuna istismar!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Muğla'da yaşanan olay, 10 Nisan Pazartesi günü Marmaris'in Tepe Mahallesi 43 sokakta bulunan Fırat K.'ya (41) ait marketin üst katındaki evde meydana geldi.

EVİNİN ÜST KATINA ÇIKARDI

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre Fırat K., markete alışveriş yapmak için gelen 14 yaşındaki kız çocuğunu sigara içme bahanesi ile iş yerinin üst katındaki eve çıkardı.

KIZ ÇOCUĞU DURUMU ANNESİNE ANLATTI

Kız çocuğuna içki içiren Fırat K., daha sonra ise cinsel istismarda bulundu. Kız çocuğu, alkolün etkisinden çıkınca, durumu annesine anlattı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ailenin, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne şikayetçi olması üzerine olayla ilgili Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Asayiş ve Çocuk Şube ekipleri tarafından gözaltına alınan Fırat K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kocaeli'de 80 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Kocaeli'de 80 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Silahlı saldırıya uğrayan motosikletli ağır yaralandı
Silahlı saldırıya uğrayan motosikletli ağır yaralandı
Teldeki kuşu kurtarmak isterken akıma kapıldılar: 2 yaralı
Teldeki kuşu kurtarmak isterken akıma kapıldılar: 2 yaralı
Kuşadası'nda kıyıda 2 düzensiz göçmen cesedi bulundu
Kuşadası'nda kıyıda 2 düzensiz göçmen cesedi bulundu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.