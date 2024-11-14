Mark Zuckerberg, eşi Priscilla için şarkı yayınladı
Meta CEO'su Mark Zuckerberg, eşi Priscilla Chan ile tanışma yıl dönümünü kutlamak için ünlü rap sanatçısı T-Pain ile bir şarkı yayınladı
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Facebook, WhatsApp ve Instagram'ın çatı şirketi olan Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, 2012'de evlendiği eşi Priscilla Chan'a romantik bir jest daha yaptı.
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ABD basınına göre, Mark Zuckerberg, ünlü rapçi T-Pain ile birlikte, Lil Jon ve East Side Boyz'un 'Get Low' şarkısının yeni bir versiyonunu kaydetti. Bu şarkı, Zuckerberg ve T-Pain'in birlikte çalıştığı özel bir projeye dönüştü.
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Mark Zuckerberg, Instagram sayfasından yaptığı açıklamada, "Priscilla ile bir üniversite partisinde ilk tanıştığımda 'Get Low' çalıyordu. Bu yüzden her yıl tanışma yıl dönümümüzde bu şarkıyı dinliyoruz." diyerek, şarkının kendileri için özel bir anlam taşıdığını belirtti.
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Eşiyle tanışma yıl dönümünü kutlamak için T-Pain ile birlikte "Z-Pain" adlı bir şarkı oluşturan Zuckerberg, paylaşımında şarkı üzerinde çalışırken çekilmiş stüdyo fotoğraflarına da yer verdi.
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Mark Zuckerberg'in eşi Priscilla Chan ise yaptığı açıklamada, bu jesti "çok romantik" olarak nitelendirdi.
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40 yaşındaki dolar milyarderi daha öncede eşinin heykelini yaptırmıştı.
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