Mark Rutte: Hamle sırası Rusya'da

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Almanya'nın daveti üzerine katıldığı Ukrayna konulu çevrimiçi toplantının ardından savaşı sona erdirmek için birliktelik mesajı verirken, barış için hamle sırasının Rusya'da olduğunu ifade etti.

Rutte, ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupalı liderlerle yaptığı Ukrayna konulu çevrimiçi toplantının ardından Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Trump'ın, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile 15 Ağustos'ta yapacağı zirve öncesinde bir görüşme gerçekleştirildiğini bildiren Rutte, "Bu korkunç savaşın sona erdirilmesi, adil ve kalıcı bir barışın sağlanması için birlik içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Rutte, Trump'ın liderliğine ve müttefiklerle yakın koordinasyonuna minnettar olduğunu belirterek, "Top, Putin'in sahasında." değerlendirmesini yaptı.

Söz konusu liderler, Almanya'nın daveti üzerine Rusya ile varılacak diplomatik bir çözüm ihtimalinde Ukrayna ve Avrupa'nın güvenlik çıkarlarının korunması, caydırıcılığının sağlanması konularını çevrimiçi bir toplantıda ele almıştı.

MERZ'DEN AÇIKLAMALAR Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna konusunda 15 Ağustos'ta Alaska'da yapacağı görüşmeye ilişkin, "Alaska'da, Avrupa ve Ukrayna'nın temel güvenlik çıkarları korunmalıdır." dedi. Merz, Almanya’nın ev sahipliğinde Ukrayna konulu çevrim içi toplantının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Başbakan Merz, "Alaska'da, Avrupa ve Ukrayna'nın temel güvenlik çıkarları korunmalıdır." diye konuştu. Avrupalılar olarak Trump'a bu mesajı verdiklerini dile getiren Merz, hem durum değerlendirilmesinde hem de Alaska'da yapılacak görüşmede ulaşılabilir hedef konusunda hemfikir olduklarını kaydetti. REKLAM Merz, çevrim içi toplantıda verimli görüşme yaptıklarını ve umutlu olduklarını söyledi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de görüşmelere devam edeceklerini belirten Merz, Avrupa'nın ne kadar kararlı olduğunu açıkça belirttiklerini vurguladı. Merz, "ABD Başkanı, ABD'nin Ukrayna'da Avrupa ve Ukrayna'nın çıkarlarını koruyan bir barış için çalışıyorsa, bizim tam desteğimize güvenebileceğini biliyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Rus işgalinin hukuki olarak tanınması söz konusu olamaz" Ukrayna'nın sonraki toplantılarda masada yer alması gerektiğini ve ateşkesin sağlanmasını istediklerini açıkça belirttiklerini aktaran Merz, müzakerelerde önce temel unsurların belirlenmesi, ardından bir çerçevenin kararlaştırılması gerektiğini belirtti. Merz, "Ukrayna, toprak meselesi hakkında müzakereye hazırdır ancak bu durumda sözde temas hattı başlangıç noktası olmalıdır ve Rus işgalinin hukuki olarak tanınması söz konusu olamaz." ifadelerini kullandı. REKLAM Müzakerelerin Ukrayna için sağlam güvenlik garantileri içermesi gerektiğinin altını çizen Merz, Ukrayna ordusunun ülkesinin egemenliğini savunmaya devam edebilmesi ve uzun vadede Batı'nın yardımına güvenebilmesi gerektiğini vurguladı. "Alaska'da Rus tarafında da bir hareket yoksa, ABD ve biz Avrupalılar baskıyı artırmalıyız" Merz, 15 Ağustos'taki müzakerelerin ortak bir transatlantik stratejinin parçası olması gerektiğini söyledi. Bu stratejiyle Ukrayna'ya güçlü destek ve Rusya'ya gerekli baskının uygulanması gerektiğine işaret eden Merz, "Alaska'da Rus tarafında da bir hareket yoksa, ABD ve biz Avrupalılar baskıyı artırmalıyız, artırmak zorundayız." dedi. Merz, ABD Başkanı Trump'ın bu pozisyonu bildiğini ve büyük ölçüde desteklediğini belirterek, Ukrayna'da barış için umut olduğunu kaydetti.

MACRON: ATEŞKES GÖRMEK İSTİYORUZ Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump’ın, 15 Ağustos’ta ABD’nin Alaska eyaletinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı toplantıda Rusya-Ukrayna Savaşı’na ilişkin ateşkes sağlamayı hedeflediğini belirtti. Macron, Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen Ukrayna konulu çevrim içi toplantının ardından, Fransa’nın Bormes-les-Mimosas kasabasında basına açıklamalarda bulundu. Alaska’da bu hafta yapılacak Trump-Putin görüşmesi öncesinde, ABD Başkanı ile eş güdümlü hareket etmek amacıyla toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Macron, "Ukrayna ile ilgili her şeyin Ukrayna ile konuşulmasını istiyoruz. Sağlam ve kalıcı barış istiyoruz." dedi. Macron, varılacak barışın, Rusya ile Ukrayna arasındaki toprak meselelerini ve gelecekteki güvenlik garantilerini çözüme kavuşturması gerektiğini belirterek, "Başkan Trump’la yapılan görüşme, 15 Ağustos’taki toplantı için niyetinin ne olduğunu netleştirmemizi ve beklentilerimizi açıkça ifade etmemizi sağladı. Burada kendisine teşekkür etmek isterim." dedi. Bu görüşmeden birçok mesajın öne çıktığını vurgulayan Macron, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başkan Trump, Alaska’daki toplantıda ABD’nin isteğinin ateşkes sağlamak olduğunu net şekilde ortaya koydu. Bu toplantıda ABD’nin ateşkes elde etmesi çok önemli. Bu girişimi, ayrıca yeni esir takaslarını ve çocukların serbest bırakılmasını destekliyoruz. Başkan Trump’ın çok net ifade ettiği ikinci unsur ise Ukrayna ile ilgili toprak meselelerinin yalnızca Ukrayna Devlet Başkanı tarafından müzakere edilebileceğidir." Macron, Trump’ın bu konudaki tutumunu desteklediklerini belirterek, konuyla ilgili bir toplantı daha yapılacağını söyledi. Trump'ın, Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile üçlü görüşme gerçekleştirmek için çaba sarf edeceğini aktaran Macron, bu olası toplantının Avrupa'da tarafsız bir ülkede yapılmasını istediklerini kaydetti. Macron, Trump ve Putin görüşmesi öncesinde Avrupa Birliği'nin (AB) bu konuda görüşünün dinlenmesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "ABD'nin Rusya ile görüşmesinin son derece doğal bir şey olduğunu düşünüyorum." dedi.