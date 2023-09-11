"2-3 GÜN İÇİNDE KAMP ALANINA ÇIKARACAĞIZ"

Kendisini dünden bu yana yapılan operasyonda 680 metreye kadar getirdik. Şu ana kadar olumsuz bir şey yaşamadık. Şu saat itibarıyla 500 metreye kadar kurtarma operasyonu devam etmektedir. İnşallah bir sorun yaşamazsak 2-3 gün sonra kendisini kamp alanımıza çıkarmış olacağız. Arkasında sağlık birimleri aracılığıyla naklini sağlayacağız. Tedavisini de yaptıktan sonra uğurlayacağız inşallah" dedi.