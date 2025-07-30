Marius Stefanescu, Konyaspor'da!
Konyaspor, Rumen kanat oyuncu Marius Stefanescu ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Konyaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Yeşil-beyazlılar, Rumen kanat oyuncusu Marius Stefanescu'yu 3 yıllığına renklerine bağladı.
Avusturya'da kamp yapılan otelde gerçekleştirilen imza töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Marius Stefanescu'ya hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.
Ülkesinde Viitorul Cluj, Sepsi OSK formalarını giyen Stefanescu, son olarak ise Steuau Bükreş takımında top koşturdu.