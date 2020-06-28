Sezon başında Southampton'dan 1 yıllığına kiralanan ve Fatih Terim'le yakın ilişkiler kuran Mario Lemina'dan sarı-kırmızılı taraftarları üzecek bir açıklama geldi. Europe 1'e açıklamalar yapan Lemina, Fransız iş insanı Mourad Boudjellal tarafından satın alacağı konuşulan Marsilya'yla ilgili konuştu.
Galatasaray'da mutlu olduğunu ve taraftarların kendisini çok sevdiğini dile getiren Lemina, "Konuşulan proje gerçekten ilgi çekici. Marsilya her zaman kalbimde olan bir kulüp. Dönmeyi isterim. Neden olmasın?" ifadelerini kullandı.
Marcelo Bielsa'ya dikkat çeken Lemina, Fransa'ya dönmek de beni mutlu eder. Marsilya'da çok iyi insanlar tanıdım. Bielsa gibi bir teknik direktör ile çalışma fırsatı buldum. Orada güzel anılarım var. Hem futbolcu hem de insan olarak olgunlaştım" diye konuştu.
Lemina bu sezon sarı kırmızılı formayla 27 maçta görev yaptı. Galatasaray'ın 26 yaşındaki orta sahayı 16 milyon euro karşılığında satın alma opsiyonu bulunuyor.
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