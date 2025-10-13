Mario Balotelli: İtalya'da kalmak istiyorum

Tecrübeli futbolcu Mario Balotelli, Trento'da düzenlenen Spor Festivali'nde geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

"İTALYA'DA KALMAK İSTİYORUM"

Geleceğine dair konuşan Balotelli, "Fiziksel olarak iyi durumdayım. Yurt dışından teklifler aldım ama İtalya'da kalmak istiyorum. Şu anda bir çıkmaza girmiş durumdayım." diye konuştu.

Son olarak Genoa forması giyen Mario Balotelli, İtalyan ekibinden temmuz ayında ayrılmıştı.

Türkiye'de Adana Demirspor formasını da iki dönem giyen İtalyan futbolcu, Akdeniz ekibinde toplamda 51 maçta 26 gol attı ve 8 asist yaptı.