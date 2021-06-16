Hollywood yıldızı Margot Robbie; Selena Gomez, Hailey Bieber, Channing Tatum ve Lindsay Lohan gibi sosyal medya detoksu uygulayan ünlü isimler arasına katıldı.
"BİRAZ SESSİZ KALACAĞIM"
Robbie, sosyal medyaya ara verdiğini açıkladı. Avustralyalı oyuncu, takipçilerine biraz sessiz kalacağını bildirdiği bir gönderi paylaştı.
30 yaşındaki oyuncu, "Şimdilik sosyal medyaya veda ediyorum. Ne yaptığımızı öğrenmek istiyorsanız Lucky Chap Entertainment adresine göz atın, aksi takdirde şimdilik elveda..." dedi.
Lucky Chap Entertainment, Margot'nun eşi Tom Ackerley ve arkadaşları Sophia Kerr ve Josey McNamara ile birlikte sahip olduğu film ve TV yapım şirketi.
"20 SAATLİK VERSİYONU VAR"
Öte yandan Avustralyalı aktris Margot Robbie, rol aldığı "Bir Zamanlar Hollywood'da" (Once Upon a Time in... Hollywood) filmi ile ilgili çarpıcı bir itirafta bulunmuştu. Robbie, filmin bir yerlerde gizlenen 20 saatlik bir versiyonu olduğunu açıklamıştı.
"İZLEMEK İSTERİM"
Aslında Robbie'ye David Ayer'in yönettiği ve kendisinin "Harley Quinn"i canlandırdığı 2016 yapımı "Suicide Squad: Gerçek Kötüler"in (Suicide Squad) daha uzun bir versiyonu olup olmadığı sorulmuştu.
Margot Robbie, Variety'ye verdiği röportajda, Tarantino'nun filminden bahsetmeden önce cevaben, "Kişisel nedenlerden ötürü, yaptığım her filmin beş saatlik versiyonlarını izlemek isterim" diyerek, şaka yapmıştı.
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