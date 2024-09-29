Margot Robbie'nin hamilelik görüntüsü tartışma başlattı

Sosyal medyada erkeklerden oluşan bir 'troll ordusunun' Margot Robbie'nin görünüşünü eleştirmesini çok yanlış bulduğunu belirten Alex Light, 'imkânsız ve ulaşılamaz toplumsal beklentileri' eleştirdi.

'Gezegendeki en güzel kadın' olarak kabul edildiğini söylediği Margot Robbie'nin hâlâ kötü niyetli trollerin hedefi olmasının 'gülünç' olduğunu söyleyen Alex Light; "Sanıyorum bu, kim olursak olalım ya da neye benzersek benzeyelim, bedenlerimizin ve görünüşümüzün her zaman inceleneceğini hatırlatıyor. O halde hadi kendimizi yaşayalım ve kelimenin tam anlamıyla hepimizi etkileyen bu imkansız ve ulaşılamaz toplumsal beklentilerin yükünden kurtulalım" dedi.