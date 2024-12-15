Margot Robbie'li 'Barbie 2' filmi gelebilir

Margot Robbie'nin başrolde yer aldığı, yüksek izleyici sayısına ulaşan 'Barbie' filminin ikincisi hazırlanıyor.

Hollywood Reporter, yönetmen Greta Gerwig ve senarist Noah Baumbach'ın 2023 yapımı filminin devamının geleceğini duyurdu. Warner Bros, henüz haberi doğrulamasa da kaynaklar 'Barbie 2'nin çekileceği haberinde ısrarlı. Hazırlık aşamasında olduğu aktarılan 'Barbie 2'nin hikâyesine dair ayrıntılar açıklanmadı.

Greta Gerwig, 2023'teki konuşmasında; "Fikirlerimi çok erken paylaştığımda, fikirlerin kötüleştiğini ve o zaman filmin hiçbir işe yaramayacağını fark ettim. Bir şeyler hakkında çok erken konuşmayı veya sunum yapmayı sevmiyorum. Bazı şeyleri erken göstermek, bir şekilde filmin içeriğini mahvedecekmiş gibi geliyor" demişti.

Yönetmen Greta Gerwig, 8 Oscar adaylığı kazanan ve 'En İyi Orijinal Şarkı' dalında da Oscar'ın sahibi olan filmin devamına dair ayrıntıları önceden açıklamayacağının sinyalini, katıldığı bir panelde vermişti.

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'Barbie', 1 milyar 380 milyon dolarlık hasılatıyla 2023'ün en yüksek gişe hasılatını elde eden filmi olmuş, filmin başrol oyuncusu Margot Robbie de ikonik rolü nedeniyle toplamda 50 milyon dolarlık kazanç elde etmişti.

Filmde; 'Barbie' ile 'Ken'i Margot Robbie ve Ryan Gosling canlandırdı. Ancak filmde başka 'Barbie' ve 'Ken' karakterleri de yer alıyordu. 'Denizkızı Barbie'; rolünü pop yıldızı Dua Lipa, 'Diplomat Barbie'yi Bridgerton dizisinden tanıdığımız Nicola Coughlan ve 'Yüksek Mahkeme yargıcı Barbie'yi ise Ana Cruz Kayne oynamıştı.