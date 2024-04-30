Margot Robbie arkadaşının nedimesi oldu

'Barbie', bu defa nedime oldu. Ünlü oyuncu Margot Robbie, yakın arkadaşı Britt Claxton’ın Avustralya'nın Queensland eyaletinde yapılan düğününe katıldı. 33 yaşındaki Avustralyalı yıldız, gelinin nedimeleri arasında yer aldı.

Margot Robbie de diğer nedimeler gibi krem rengi saten bir elbise giydi ve elinde çiçek buketi taşıdı.