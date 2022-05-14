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Prof Dr Aydın Ayaydın Başkanlığındaki MAREV Kurucular Kurulu, 6 yıl Vakfı yönetecek 40 kişilik Mütevelli Heyeti için seçimler yapıldı.

Seçimler sınucunda 40 kişilik mütevelli heyetine Prof Dr Aydın Ayaydın, Av. Haluk Eldem, Münir Çağlar, Fehmi Tahincioplu, Özcan Tahincioğlu, Erkan Ağma, Metin Pamukçu, Semra Eldem, Birsen Öztekin, Alpaslan Ensari, Süreyya Ensari, Sıddık Ensari, Vedat Özçelik, Selahattin Aygüler ve Baran Seyhan içinde yer aldığı isimler seçildi.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA SEÇİM VAR

Seçilen 40 kişilik Mütevelli Heyeti önümüzdeki hafta Mütevelli Heyeti Başkanı ile Yürütme Kurulunu 3 yıllığına seçecek.

Prof. Dr. Aydın Ayaydın

MAREV Kurucular Kurulu toplantısında Mütevelli Heyeti Başkanı Prof Dr Aydın Ayaydın ile Genel Başkan Haluk Eldem birer konuşma yaparak, Farkli din ve dillerin bir arada yaşadığı, taş oymacılığının merkezi olan Mardin’in tarihi ve kültürel zenginliğinden bahsettiler.