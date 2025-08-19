Habertürk
        Mardin haberleri: "12 yaşındaki Zeynep düşüp öldü" iddiası | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        "12 yaşındaki Zeynep düşüp öldü" iddiası

        Mardin'in Derik ilçesinde, 12 yaşındaki Zeynep Sut'un, kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği iddia edildi. Küçük çocuğun cansız bedeni morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2025 - 08:54 Güncelleme: 19.08.2025 - 08:55
        "12 yaşındaki Zeynep düşüp öldü" iddiası
        Mardin'de, edinilen bilgilere göre, Derik ilçesi Akçay Mahallesi'nde kurumuş dere yatağına düştüğü iddia edilen Zeynep Sut (12) için olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        İHA'daki habere göre sağlık ekipleri, Zeynep'i babasının aracının arka koltuğunda battaniyeye sarılı halde buldu. Yapılan incelemede, çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Küçük çocuğun cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #mardin
        #Son dakika haberler
